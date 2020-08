Movida Si...cura, test sierologici gratuiti a San Miniato

La campagna di prevenzione del Covid nei luoghi di vita notturna frequentati dai ragazzi, "Movida Si...cura", promossa dalla Regione Toscana, fa tappa a San Miniato. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, dalle 20.00 alle 24.00, in Piazza del Popolo in centro storico sarà possibile sottoporsi gratuitamente a test sierologici per il coronavirus (possono fare il test tutti i cittadini residenti in Italia e maggiorenni, in possesso della tessera sanitaria). La campagna è stata lanciata per portare avanti screening volontari nei luoghi della vita notturna, dov'è più difficile seguire le precauzioni anti-Covid.

In Piazza del Popolo sarà allestito un gazebo e saranno posizionati i mezzi mobili di Misericordie, Pubblica Assistenza e Croce Rossa del territorio (con la partecipazione di ARCAT Toscana - Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali della Toscana), ai quali rivolgersi per fare gratis e in modo volontario il test sierologico per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi sviluppati a seguito dell’esposizione al coronavirus. In caso di esito positivo, sarà necessario sottoporsi al tampone (il test molecolare che indica se l'infezione è ancora in corso o no) chiamando il numero verde della Regione 800.556.060

Nell'occasione saranno inoltre messi a disposizione dei ragazzi mascherine e gel, oltre a tutte le informazioni utili per ridurre i rischi di contagi. Le tre regole per una movida sicura rimangono quelle di indossare la mascherina, lavarsi le mani e mantenere la distanza di sicurezza.

Info: https://www.regione.toscana.it/-/movida-si...cura

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa