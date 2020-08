Nasconde la droga nella carrozzeria dell'auto, arrestato a Poggibonsi

In un vano della carrozzeria della sua auto nascondeva diverse dosi di cocaina, avvolte in un fazzoletto. Per un uomo di origini albanesi, fermato nel primo pomeriggio di sabato dai carabinieri di Poggibonsi, è scattato l'arresto. L'uomo aveva già tentato di evitare la pattuglia e una volta fermato mostrava evidente nervosismo. Sotto uno dei sedili era nascosto un grosso coltello. Quando è stato il momento della perquisizione in casa sono stati trovati molti euro, ritenuti frutto dell'attività di spaccio perché in contrasto con le apparenti condizioni di vita. L'uomo è stato dunque arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto di oggetti atti all’offesa.