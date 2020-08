Nel sorriso di Valeria, approvato il bilancio: oltre 50mila euro per progetti didattici e di solidarietà

Conclusa la due giorni di incontri organizzati a Sonnino dall’Associazione Nel sorriso di Valeria il 29 e 30 Agosto. Nell’Assemblea di Sabato 29, dopo i saluti del sindaco di Sonnino Luciano De Angelis e del sindaco di San Miniato Simone Giglioli nonché della sindaca dei giovani di Sonnino Marisa Da Roma, è stato approvato il bilancio 2019 e gli impegni di spesa per il 2020.

Oltre 50.000,00 euro spesi per i due principali progetti di sostegno scolastico: euro 28.000 per i circa 150 bambini orfani in Costa d’Avorio ed euro 14.000 per le borse di studio a ragazzi delle scuole superiori e universitari di San Miniato e Sonnino. Altri 8.000 euro sono stati destinati a sostegno di realtà locali nei nostri territori.

Il presidente Lucio Tramentozzi ha informato l’assemblea anche sul rapporto di fine anno scolastico in Costa d’Avorio che ha dato ottimi risultati e si è concluso regolarmente, nonostante i circa due mesi di sospensione cautelare di lezioni causa il covid 19. Gli impegni di spesa approvati per il 2020 riguardano le stesse voci del consuntivo 2019 con l’aggiunta di una consistente spesa, già onorata, destinata al sostegno degli operatori in prima linea dell’emergenza coronavirus.

Dopo il pranzo solidale in serata ci sono stati incontri per ribadire e confermare il Patto di Amicizia tra le città di Sonnino e San Miniato con lo scambio di doni durante una simpatica degustazione di prodotti tipici locali nel centro storico cittadino con la partecipazione della folkroristica Associazione del Brigante Antonio Gasbarrone. Per concludere, domenica 30, visita al meraviglioso Parco dei Cinque Continenti e poi all’Abbazia di Fossanova. Lucio Tramentozzi.

RINGRAZIAMENTI

Partecipanti di Sonnino e San Miniato con i sindaci Luciano De Angelis e Simone Giglioli all’Assemblea annuale; Gioacchino Natalini; Gabriele Franci e Patrizia Turini (rinnovo adozione scolastica); Andrea Capodiferro (in ricordo del nonno Mario; Parenti e amici di Elio Cantagalli, per tutti Lelletto, (in ricordo).

Fonte: Associazione Nel Sorriso di Valeria