Nidi d’infanzia/Centro Zerosei, iscrizioni fino a marzo 2021

A partire da martedì 1 settembre è nuovamente possibile presentare, per i bambini nati dal 01.01.2018 al 30.09.2020, la domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei per l’anno educativo 2020/2021. Le domande saranno accolte dal 1 settembre 2020 al 31 marzo 2021 e daranno luogo ad una lista composta solo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Si informa che ci sono ancora posti disponibili, nella maggior parte per la fascia d’età grandi (rientrano in questa fascia d’età i bambini nati dal 01/01/2018 al 31/12/2018).

L’Ufficio Servizio Educativo all’Infanzia potrà proporre orari di ingresso e di uscita, diversi da quelli richiesti dalla famiglia, in base all’organizzazione già adottata all’interno del servizio. La proposta di fasce orarie diverse, se non rispondente alle esigenze familiari, potrà essere rifiutata, garantendo comunque la permanenza in graduatoria.

A questo link tutte le informazioni: https://www.empoli.gov.it/procedimenti/procedimenti/107

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa