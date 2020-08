Referendum, Anpi Pontedera: "Perché votiamo no"

Mercoledì 2 settembre alle 21:15 presso il Circolo Galimberti, via D. Galimberti 4 a Pontedera, si terrà un'iniziativa organizzata dalla sezione ANPI di Pontedera per spiegare le ragioni del NO in vista del Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre

introduce

Alberto Tardini – Presidente della Sezione ANPI di Pontedera

ne parliamo con

Giulio Santini – Scuola Superiore “Sant'Anna”

Sarà presente Bruno Possenti, Presidente provinciale ANPI Pisa

Fonte: Anpi Pontedera