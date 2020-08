Ritorno a scuola a Barberino Tavarnelle, l'elenco dei lavori

Spazi polivalenti, ambienti ampliati e riorganizzati, aule interconnesse e cablate, dotate di una nuova rete di collegamenti con un il sistema informatico. E’ stato un intenso lavoro di squadra che ha coinvolto gli uffici Lavori pubblici e Servizi educativi, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Don Milani, a realizzare in molti dei plessi del territorio comunale un ampio programma di interventi di adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Con l’obiettivo di garantire il rientro in classe a tutti gli studenti in sicurezza e in presenza il Comune di Barberino Tavarnelle ha messo in atto un investimento complessivo, pari a circa 250mila euro, che ha permesso di adeguare le scuole nel rispetto delle linee guide previste dal governo. Dopo una ricognizione puntuale delle necessità, che si è effettuata edificio per edificio senza sosta, sono state valutate le possibili soluzioni e individuati ed eseguiti gli interventi necessari.

Le opere in fase di completamento hanno interessato la scuola dell’infanzia di Vico d’Elsa, la scuola secondaria di primo grado di Tavarnelle, le scuole primarie di Tavarnelle e San Donato in Poggio.

“I lavori, migliorativi e funzionali – dichiara l’assessore alle Politiche educative - sono andati avanti tutta l’estate e sono stati realizzati in tempi brevi grazie ad un lavoro complesso, nato dalla collaborazione tra gli uffici che è proseguita ininterrottamente per rendere le scuole pronte ad accogliere tutti gli studenti e garantire qualità didattica in ambienti adeguati e sicuri”.

Nella scuola di Vico è stato creato un locale pluriuso per il personale docente, oltre ad aver lavorato sulla riorganizzazione complessiva degli spazi volti ad assicurare il tempo scuola e il distanziamento. Sono stati risistemati anche gli spazi esterni, i giochi ed è stato installato un pergolato. “Un grosso intervento è stato realizzato nella scuola secondaria di Tavarnelle – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici – non solo abbiamo sostituito tutti i sanitari e installato nuovi fancoil per il riscaldamento e raffreddamento ma abbiamo effettuato un complesso intervento di cablaggio permettendo un collegamento digitale a tutte le aule e ai laboratori. Abbiamo inoltre acquistato nuovi arredi per creare una nuova hall e punto accoglienza all’ingresso della scuola, oltre ad aver provveduto a riasfaltare la strada di accesso all’edificio”.

Altri interventi, in questo caso di natura strutturale, sono stati eseguiti nella scuola primaria di San Donato in Poggio. “I lavori hanno mirato a rinforzare la struttura e adeguare gli spazi in funzione delle misure antiCovid – ha concluso l’assessore ai Lavori Pubblici – abbiamo demolito alcune parti interne per ampliare le aule e renderle accoglienti, sicure e accessibili a tutti gli studenti”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino