Un incidente con sette persone coivolte sta creando problemi al traffico lungo la via Provinciale a Petroio di Vinci. Il fatto è avvenuto alle 18 circa. Sul posto le ambulanze di Pubbliche Assistenze Empoli, Misericordia e PA Fucecchio oltre alla Croce Verde di Lamporecchio. Per i rilievi è stata chiamata la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Da quanto si apprende non ci sarebbero feriti gravi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO