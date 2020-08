'Suoni e Colori in Toscana', arriva Giorgio Tirabassi con Django Reinhardt: il fulmine a tre dita

Ideato dal chitarrista romano Gianfranco Malorgio dell’Hot Club Roma in collaborazione con il direttore artistico del Festival Jazz Tradizionale di Lanciano Renato Gattone, lo spettacolo di musica e parole racconterà al pubblico la vita del più grande jazzista europeo, icona indiscussa dello stile Manouche, all’apice del successo negli anni Trenta e Quaranta.

Giorgio Tirabassi, attore di indiscusso talento, è anche un grande appassionato di chitarra. In Django Reinhardt, il fulmine a tre dita riveste il duplice ruolo di narratore e musicista: attraverso la lettura e la recitazione, racconta i passi e gli aneddoti più significativi della vita del grande jazzista gipsy. Fra momenti ironici e passaggi commoventi, lo spettatore si ritroverà proiettato nell’Europa delle sale da ballo della Parigi dell’epoca precedente alla Seconda guerra mondiale, percependone le atmosfere come avviene guardando in un film in bianco e nero.

A causa delle restrizioni dovute alle norme di sicurezza anti-Covid si potrà accedere alla serata solo previa prenotazione ai numeri 055 8347833 - 055 8347820 (in orario d’ufficio) o via mail scrivendo a contatti@macchinadelsuono.it o l.miraglia@comune.rignano-sullarno.fi.it.

INGRESSO: Intero € 10,00 - Ridotto € 7,50

Info 055 8347833 - 055 8347820

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio Stampa