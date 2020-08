Test di ammissione UniSi, si parte con Medicina e Chirurgia

Sono quasi duemila gli iscritti ai test di ammissione ai corsi a numero programmato dell’Università di Siena, che arriveranno in città per partecipare alle selezioni, in programma per Medicina e Chirurgia e Professioni sanitarie presso i complessi didattici San Niccolò (via Roma 56) e Mattioli (via Mattioli 10), e per Dentistry e Biotecnologie presso il Centro didattico del Policlinico Le Scotte.

La prima prova, il 3 settembre, sarà quella per il corso di laurea in Medicina e chirurgia (727 iscritti), alla quale seguirà, l'8 settembre, il test per i corsi di laurea per le Professioni sanitarie (801 iscritti). La sede e l’aula dove ciascun candidato dovrà sostenere la prova saranno pubblicate oggi.

Il test per il corso di laurea in Biotecnologie (160 iscritti) si svolgerà il 9 settembre mentre il 10 settembre è in calendario quello per Dentistry and Dental Prosthodontics, in lingua inglese (275 iscritti, di cui alcuni sosterranno la prova all'estero).

Infine, il 30 ottobre è in programma l’ultima selezione, dedicata ai corsi di laurea magistrali per le Professioni sanitarie, di cui uscirà oggi il bando.

Informazioni dettagliate sulle prove, gli orari e le modalità per raggiungere le sedi dei test (è sconsigliato l'accesso con le auto) sono disponibili nel sito web dell’Università di Siena www.unisi.it.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa