Titta & Tonti, il debutto al Teatrino al Pinocchio

L’arena estiva per le famiglie il Teatrino al Pinocchio a San Miniato Basso, al Campo da Basket adiacente la casa culturale, organizzata dal Teatrino dei Fondi, in collaborazione con il Circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato e il Comune di San Miniato, prosegue con spettacoli per le famiglie, debutta Titta & Tonti: missione Peter Pan di e con Claudio Benvenuti e Serena Cercignano e la partecipazione di 20 bambini, uno spettacolo di prosa Il settimo continente, l’enorme agglomerato di plastica, un’isola grande tre volte la Francia e chiaramente visibile dallo spazio. L’arena estiva consolida il suo essere uno spazio di socialità in sicurezza per accogliere la magia del teatro.

Martedì 1 settembre alle 21:30 va in scena Alberto Ierardi e Ilaria Gozzini intepretano il Pesciolino d'oro, una fiaba classica ricca di suggestioni narrative e tematiche, una favola che ci ricorda come la ricchezza non faccia la felicità e che per essere felici nella vita spesso sia sufficiente saper scorgere la bellezza in ciò che si possiede e in ciò che ci circonda. Attraverso i ricordi del vecchio pescatore, divenuto un viandante, un uomo povero ma felice, perché, a differenza della vecchia moglie, è capace di accettare la propria condizione apprezzandone gli aspetti positivi.

Mercoledì 2 settembre ore 21.30 è la volta del debutto di Titta & Tonti: Missione Peter Pan di Claudio Benvenuti e Serena Cercignano. Una nuova missione attende la coppia dei più pasticcioni e buffi investigatori! Questa volta incontreranno il ragazzino che svolazza sui tetti di Londra, Peter Pan! Si imbatteranno nell’acerrimo nemico Capitan Giacomo Uncino e nella sua ciurma. Conosceranno la dolce Wendy e la piccola fatina Trilli!

Riusciranno a trovare i giusti indizi per svelare il mistero? Indosseranno i panni dei supereroi?

Un’avventura divertente accompagnata da musiche originali con la straordinaria partecipazione di 20 bambini che si alterneranno sul palco: Elisa Baccanelli, Tommaso Barbieri, Ottavia Baroni, Edoardo Bellandi, Guido Brotini, Gioele Corsi, Greta Cottignoli, Lorenzo Falaschi, Matilde Izzo, Emanuele Luschi, Gaia Luschi, Clara Marianelli, Anita Menichetti, Elia Perrotti, Niccolò Pescini, Lorenzo Quagli, Luisa Sartini, Leonardo Scarselli, Viola Teristi, Sofia Vitale.

I bambini sono suddivisi in piccoli gruppi, distanziati e con mascherine, nel rispetto delle normative vigenti.

Giovedì 3 settembre alle ore 21:30 un appuntamento di teatro prosa con Il Settimo Continente de la Ribalta Teatro con Alberto Ierardi, Giorgio Vierda, Luca Oldan.

Tre “guide turistiche” vagano per l’isola di plastica, ribattezzata il “settimo continente”, e ci raccontano usi, costumi, tradizioni popolari, cucina, hobby e sport di questo nuovo mondo. Il loro scopo è pubblicizzare l’isola come appetibile meta turistica.

Così inanellano situazioni surreali colme di paradossi comici dove tutto sembra lontano dalla realtà, leggero, quasi frivolo. Il problema è che il “settimo continente” esiste davvero!

Spettacolo vincitore Premio Giovani Realtà del Teatro 2018 Giuria Docenti e vincitore Earthink Festival 2018.

Venerdì 4 settembre ore 21:30 è in scena Mignolina Rap, per i bambini dai 3 anni in su, con Serena Cercignano e Marta Paganelli, uno spettacolo con canzoni, musica e meravigliosi pupazzi in gommapiuma, che ha allo stesso tempo una forte implicazione ambientale e affronta in modo suggestivo e affascinante la problematica dei rifiuti e la grave situazione di degrado della natura.

Domenica 6 settembre alle 21:30 è un appuntamento la volta di Nocchiopinocchio, con Enrico Falaschi, non la consueta fiaba di Collodi, della quale però non mancano alcuni rimandi, ma la storia di un personaggio annoiato e un po stanco. Un racconto divertente e affascinante, con le scenografie di Emanuele Luzzati, dello stesso burattino, diventato prima bambino e poi uomo, che ricorda e ripercorre la sua esperienza di burattino.

il Teatrino al Pinocchio, è un esempio unico in tutta la Toscana, che ospita spettacoli per famiglie e bambini e teatro di prosa dal martedì al venerdì e tutte le domeniche, alle ore 21:30

fino all’11 settembre.

L'iniziativa incontra l'interesse e il sostegno di Unicoop Firenze, Consorzio Artigiani Sanminiatese, Pallets Bertini Group, Ms Group, Scatolificio Saico,

SCEGLI Il Teatrino al Pinocchio

carnet a 11 spettacoli a scelta per famiglie e bambini

50 €

Il Teatrino al Pinocchio

Arena estiva per famiglie

Campo da basket, adiacente la Casa Culturale (via Pizzigoni).

San Miniato Basso

Info e prenotazione:

info@teatrinodeifondi.it

www.teatrinodeifondi.it

tel. 370 3687878

