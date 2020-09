Ansia e panico, incontri a tema alla Biblioteca San Giorgio

Alla biblioteca San Giorgio riprendono i corsi di educazione permanente in presenza, svolti nel rispetto delle misure anti-Covid. Si inizia martedì 8 settembre con una nuova edizione di "Niente panico, è solo ansia", seminario teorico-esperienziale sul tema dell’ansia e degli attacchi di panico.

L’iniziativa prevede tre incontri condotti dalla presidente dell'associazione Arcobaleno Verticale Marisa Stellabotte, psicologa-psicoterapeuta della Gestalt, nei giorni 8, 15 e 22 settembre. Tutti gli incontri sono alle 17.15 nella Zona Holden.

Il corso vuole offrire la possibilità alla persona di acquisire strumenti utili per fronteggiare il disagio in maniera autonoma. L’intento di questo percorso è quello di esplorare il rapporto che abbiamo con noi stessi, per poter fronteggiare al bisogno un momento di difficoltà, attraverso esperienze di meditazione, respirazione consapevole ed esercizi di creatività, per apportare miglioramenti alla qualità della vita quotidiana.

La partecipazione è gratuita sia per l’intero ciclo di incontri che per un singolo modulo. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/niente-panico-e-solo-ansia-autunno-2020/

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa