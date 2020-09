Banda ultralarga, a Scandicci stesura fibra ottica in tutto il territorio urbano

Sono iniziati ad agosto 2020 e proseguiranno nei mesi seguenti gli interventi di stesura della fibra ottica con banda ultralarga, a carico di Open Fiber Spa che è stata autorizzata dal Comune di Scandicci. La stesura riguarderà tutto il territorio urbano di Scandicci con la modalità Ftth, Fiber to the home, ovvero con la posa della fibra anche nel cosiddetto “ultimo miglio”fino alle abitazioni dei cittadini. In fase autorizzativa Open Fiber Spa e Comune di Scandicci si sono accordate per garantire a conclusione dei lavori il ripristino completo delle strade interessate dagli interventi , con la prescrizione della riasfaltatura completa nel caso di carreggiate riqualificate recentemente.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa