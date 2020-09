Borseggiatore seriale arrestato a Pisa, aveva rubato cellulare a un ciclista

Nella mattinata di ieri un cittadino pachistano residente da anni a Pisa stava percorrendo in bicicletta via Corridoni. Una volta fermatosi al semaforo ha sentito che qualcuno gli sfilava il cellulare dalla tasca dei pantaloni e mentre scappa in direzione Piazza Guerrazzi.

È partito un inseguimento che si conclude con il raggiungimento dell'uomo. Anche una volta ripreso il cellulare, il derubato chiama comunque il 113.

Il malvivente, una volta capito che sta intervenendo la Polizia, si dà alla fuga ma una volante della Questura è già sul luogo dei fatti e riesce a raggiungerlo. L’autore del furto oppone resistenza agli operatori per tentare la fuga.

Il 49enne algerino è risultato essere senza fissa dimora ed irregolare in Italia, gravato da numerosissimi precedenti per fatti analoghi, per rapina e per violazione legge stupefacenti.

Dopo l'arresto per furto e resistenza a pubblico ufficiale, è stato giudicato per direttissima quest'oggi. Sarà stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Livorno, in attesa del processo.