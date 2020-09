Cimitero di Rocca, risolto problema delle infiltrazioni nei loculi

Sono terminati nelle settimane scorse i lavori di impermeabilizzazione di un muro a retta in cemento armato al cimitero comunale di Rocca. Si è trattato di un intervento molto importante che ha consentito di risolvere definitivamente i problemi di infiltrazione d'acqua che riguardano un blocco di loculi nella parte alta del cimitero. I lavori hanno interessato il quadro sei del cimitero, dove recentemente sono state effettuate le esumazioni, e hanno riguardato i loculi che si trovano nella parte sottostante. Per procedere il Comun ha dovuto sbancare una parte di terreno per poter poi procedere all' impermeabilizzazione del muro in cemento armato che si trova tra le scale e il campo santo. I lavori hanno richiesto una spesa di 15 mila euro.

«L'attenzione dell'amministrazione comunale verso il cimitero è sempre massima - spiega il sindaco Simone Calamai- Un luogo delicato e sensibile che conserva gli affetti di tutti noi e che è giusto che sia sempre nelle migliori condizioni possibili. Con questo importante lavoro in particolare siamo andati a risolvere alcuni problemi di infiltrazione d'acqua che riguardavano un blocco di loculi nella parte alta del cimitero per garantire le condizioni ottimali di sicurezza e decoro». Per tutta la durata dei lavori il cimitero è stato sempre pienamente accessibile.

Conclusa anche l'installazione di ventilatori a soffitto in tutte le aule delle scuole primarie “Anna Frank” ad Oste e alla “Margherita Hack” a Bagnolo. Inoltre è stata completata l'installazione di ventilatori alla scuola dell'infanzia Loris Malaguzzi di via Rosselli a Montemurlo. « In vista della ripresa delle lezioni l'amministrazione comunale è impegnata nella manutenzione di tutte le scuole affinché, al rientro sui banchi, i nostri studenti trovino aule belle e confortevoli, anche per affrontare meglio il periodo del Covid che imporrà di indossare la mascherina».

