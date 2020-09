Effetto donna, a San Casciano l'Arena si tinge di rosa

Ancora un appuntamento per i Nuovi Pubblici, il progetto a cura di Arca Azzurra Teatro in collaborazione con il Comune di San Casciano, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Avvicinare al teatro le nuove generazioni, o coloro che in genere non sono usuale pubblico delle sale teatrali, e farlo in luoghi inusuali o comunque al di fuori di una sala teatrale. Succede a San Casciano in val di Pesa, venerdì 4 settembre alle 21.15 con "Lisistrata ovvero le donne di Aristofane per la Pace", di e con Tiziana Giuliani, progetto teatro e contrade.

Una riscrittura quella dell'attrice e regista Giuliani che interessa le tre commedie di Aristofane: "La festa delle donne", "Le donne in Parlamento", "Lisistrata" con cui vanno in scena, accanto a lei, i giovani del Teatro dei Passi e gli esponenti delle cinque contrade sancascianesi.

Un connubio iniziato con l"Antigone" della scorsa stagione teatrale e continuato quest'anno.

Lo spettacolo sarebbe dovuto andare in scena il 9 maggio al Teatro Niccolini, ma è stato poi rinviato a causa dall'emergenza sanitaria, come del resto tutta la stagione teatrale.

Con la possibilità della rassegna culturale "Effetto notte" nell'arena dentro le Mura a cura di Arca Azzurra Produzioni e dell'Amministrazione comunale di San Casciano in Val di Pesa, Tiziana Giuliani si è rimessa all'opera per il debutto di Lisistrata, Arca Azzurra Eventi. Tiziana ha riscritto da capo lo spettacolo adattandolo alle nuove regole in materia di sicurezza, cambiando e calibrando.

Il filo conduttore, come spesso accade nei suoi lavori, sono le donne: il loro desiderio di farsi ascoltare, di essere ritenute cittadine con pari dignità e diritti degli uomini.

Pensieri importanti espressi con i toni scherzosi delle commedie del grande Aristofane, un po' 'aggiustate' a teatranti e contradaioli e per questo, ancor più emozionanti. Vivamente consigliata la prenotazione. Evento consigliato da Giovanna M. Carli. Info: segreteria@teatroniccolini.it, tel. 0558256388

Fonte: Ufficio stampa