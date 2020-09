Furto di bancomat, risarcito risparmiatore a Grosseto

Il consumatore che ha subìto il furto della tessera bancomat custodita all’interno del vano porta oggetti della propria auto regolarmente chiusa in zona di sosta ha comunque diritto al rimborso delle somme prelevate fraudolentemente da terzi. È quanto ha stabilito l’Arbitro bancario finanziario, cui si è rivolto un consumatore attraverso Confconsumatori. «Un risparmiatore, titolare di due separati conti correnti nel medesimo istituto di credito – fanno sapere da Confconsumatori – aveva subìto il furto di due carte di debito inserite all’interno di un portadocumenti, a sua volta custodito nel vano portaoggetti della propria auto, chiusa in sosta. Appena rientrato all’interno dell’auto, il risparmiatore si era accorto dell’apertura forzata della vettura e aveva notato che mancava il portadocumenti, denunciando immediatamente il furto e bloccando entrambe le carte. Nel frattempo, però, si era anche accorto di due prelievi non autorizzati per ciascuna delle carte sottratte. Nonostante il titolare dei due bancomat avesse precisato in sede di denuncia di non aver mai custodito le carte di debito insieme con i rispettivi codici pin, l’intermediario finanziario si era rifiutato di riconoscere il rimborso richiesto dal cliente, lamentando l’adesione al servizio “Sms Alert” solo per le operazioni “a maggior grado di rischio»”, vale a dire di valore superiore ai 1.000 euro e sostenendo che ripetuti prelievi non potevano che essere avvenuti a seguito dell’inserimento del corretto pin». Il titolare dei due conti si era così rivolto a Confconsumatori e – attraverso l'associazione – all’Arbitro bancario finanziario, autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore bancario. «L’arbitro – confermano da Confconsumatori – ha riconosciuto il diritto del risparmiatore ad essere rimborsato delle somme indebitamente prelevate da ignoti, in quanto la banca avrebbe dovuto dimostrare, per sottrarsi all'obbligo, la colpa grave o il dolo del titolare dei due bancomat, posto che non può essere considerata una colpa grave, pur se non diligente, quella di aver lasciato le carte all’interno dell’auto in sosta, purché l’auto sia chiusa regolarmente e le carte non siano lasciate in posizione visibile all’esterno». La banca non ha saputo dimostrare nemmeno che l’uso dei pin corretti per i prelievi sia dipeso da una cattiva custodia dei codici da parte del titolare delle carte. «Una decisione molto importante – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori che ha assistito il risparmiatore – perché riconosce il diritto del titolare di un bancomat a vedersi restituire le somme prelevate senza autorizzazione anche in conseguenza del furto dello strumento di pagamento custodito, seppur in modo non pienamente diligente, ma pur sempre con l’adozione di tutti gli strumenti idonei a sottrarlo all’azione di malintenzionati. L’arbitro ha riconosciuto inoltre come non sia sufficiente, per l’istituto di credito, sostenere che il codice pin fosse stato custodito insieme al bancomat, dato che le tecniche di acquisizione dei pin sono sempre più sofisticate e tali da rendere possibile l’acquisizione dei dati da parte di terzi a prescindere da qualsiasi forma di negligenza da parte del titolare della carta». Per contattare lo sportello di Grosseto, in via della Prefettura 3, è possibile chiamare il numero 0564 417849 o scrivere una mail a grosseto@confconsumatori.it.