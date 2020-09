Furto di chitarra e tablet in casa vicino la caserma, trovata refurtiva

Un'abitazione di Cortona, nelle adiacenze della caserma, era stata presa di mira sabato 22 agosto da malviventi rimasti, al momento, ancora sconosciuti che si erano introdotti in casa senza lasciare segni di effrazione ed asportando solo una chitarra e due tablet usati, non curandosi, invece, di un portafoglio ed altri valori nonostante fossero custoditi in luoghi visibili ed alla loro portata. I carabinieri della Stazione di Cortona, dopo una minuziosa ricostruzione dei fatti, hanno recuperato e già riconsegnato la refurtiva oggetto del furto.

Iniziate le ricerche da subito, i militari si sono concentrati sulle possibili vie di fughe e così, pattugliando le aree esterne alle mura e i campi attigui al centro abitato, ieri pomeriggio hanno rinvenuto la refurtiva che si trovava sul ciglio di una delle strade che conduce a Camucia. Continuano le indagini per individuare gli autori del furto.