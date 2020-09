In città con precedenti per furto, allontanate da Lucca

Nella giornata di ieri, le volanti della polizia della questura di Lucca hanno proceduto al rintraccio e all'identificazione di 4 cittadini rumeni, 2 uomini di 18 e 25 anni e 2 donne di 23 e 26 anni, che da diversi giorni si erano fatti notare in città, sia a bordo di una autovettura, sia a piedi, con atteggiamenti sospetti. Le persone rintracciate avevano a loro carico diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e non erano in grado di fornire motivazioni plausibili sulla loro assidua presenza nel centro cittadino. L'attività di prevenzione è scaturita grazie alla consueta e fattiva collaborazione tra i commercianti e gli operatori di polizia, impiegati h 24 nel servizio di controllo del territorio. Il questore di Lucca ha disposto l'immediato avvio delle procedure amministrative previste per il loro allontanamento dal territorio nazionale.