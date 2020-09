Le mani di Quinn rimangono a Boboli fino a ottobre

‘Give’ di Lorenzo Quinn (Roma, 1966), l’ultima creazione dello scultore noto per le sue grandi installazioni di mani, resterà nel Giardino di Boboli fino al 19 ottobre.

Il grande successo riscosso dall’opera, molto ammirata e fotografata dai visitatori in questo mese, ha spinto a prorogarne l’esposizione. Ancora un mese e mezzo di tempo per quanti vorranno vederla all’interno del Giardino di Boboli prima di essere accolta nel Parco Internazionale di Scultura di Pietrasanta dove farà parte di un progetto Onu contro il cambiamento climatico. Si tratta di un dono dell’artista e della sua galleria alla città di Pietrasanta dove verrà esposta con il contributo della Fondazione Ginevra Olivetti Rason.