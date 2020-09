Liberazione di Empoli, 76 anni fa: raccoglimento in piazza della Vittoria

Domani, mercoledì 2 settembre 2020, ricorre il 76esimo anniversario della Liberazione della Città di Empoli dai nazifascisti. Il presidente del Consiglio Comunale di Empoli ha organizzato un momento di raccoglimento al monumento dei Caduti, in Piazza della Vittoria, alle 19 di domani. Sarà una semplice cerimonia a cui sono invitati i cittadini che vorranno esserci, mantenendo le norme anti contagio, evitando assembramenti, per ricordare e ringraziare gli empolesi e tutti coloro che caddero in guerra e operarono per liberarci. Saranno presenti associazioni, i consiglieri comunali e rappresentanti della giunta comunale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa