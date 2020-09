Dalla Champions ai tordelli: Manuel Neuer a cena in Garfagnana

Nemmeno dieci giorni fa ha vinto la sua seconda Champions League in carriera, andando a ingrossare una bacheca che, tra le altre cose, annovera una serie infinita di campionati tedeschi e una Coppa del Mondo. Nelle ultime ore, però, Manuel Neuer si è concesso una sosta in Toscana.

Il portiere del Bayern Monaco è salito agli onori delle cronache per una cena a Cerretoli, al ristorante 'Da Lorietta'. Fotografato assieme ai gestori del noto locale, Neuer ha fatto una sosta a Barga tra selfie e tordelli.

Neuer è stato in visita nella Valle del Serchio per qualche giorno. Sua sorella abita nella zona di Barga e Neuer si è concesso una pausa dal calcio in veste di turista. Di sicuro ha scelto la buona cucina, in attesa di ripartire con una Champions in più in bacheca.