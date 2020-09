Settembre al MuSA: ricco programma di convegni, documentari e non solo

In programma venerdì 4 settembre alle ore 18:00, nell'ambito del ciclo di incontri patrocinato dai Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema “Sulle orme di Michelangelo: dal passato alla contemporaneità” il convegno Michelangelo al tempo di Pier Soderini: il David e il Tondo Doni con Antonio Natali.

L’ex direttore della Galleria degli Uffizi e autore di “Michelangelo agli Uffizi, dentro e fuori”, propone una nuova lettura di queste due grandi opere michelangiolesche che raccontano un artista diverso da quello per cui viene di solito cercato, un Michelangelo lontano dal feticismo promosso e sostenuto dall’industria turistica, che costantemente pone importanti interrogativi a chi invece lo guarda solo per sbalordire.

A seguire, in replica, dopo l’appuntamento di luglio, martedì 8 settembre alle ore 18:00, proiezione del documentario con le opere del maggior esponente del neoclassicismo in scultura, capace di creare capolavori nello spirito dei maestri del passato seguendo il gusto della propria epoca: Canova del regista Francesco Invernizzi (2018, 96 min).

Il documentario, realizzato con le tecniche di ripresa 8K HDR, ne passa in rassegna la vita e le opere, mostrando dettagli difficilmente riconoscibili e che catturano il punto di vista dell’artista stesso.

Intervengono con introduzione e racconto Vittorio Sgarbi, Presidente della Fondazione Canova di Possagno e Mario Guderzo, Direttore del Museo e della Gipsoteca di Possagno.

Ad introdurre entrambi gli appuntamenti Alessandro Romanini, Curatore di arte contemporanea e Docente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Si ringrazia per la gentile concessione del documentario la Magnitudo Film.

L’ingresso, come tutti gli eventi in programma al MuSA è gratuito. Per consentire un corretto svolgimento e nel rispetto delle misure anti contagio, è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata compilando il form pubblicato sul sito MuSA o dalla pagina Facebook.

Prossimamente

11 settembre ore 18:30 proiezione di Wunderkammer – le stanze della meraviglia

18 settembre ore 17:00 proiezione di Storie di Altromare

19 e 20 settembre corso di formazione: il mosaico di Ursula Corsi

25 settembre proiezione di Presentazione del progetto “Open Studios 02”