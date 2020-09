Offese a Mazzeo (Pd), Bonafè "Solidarietà a lui e a tutti i candidati che subiscono offese".

"'Faccia da beduino': ancora una volta gli odiatori del web si sono scatenati con offese verso i candidati del Partito Democratico in Toscana. Dopo gli insulti a Iacopo Melio e gli attacchi sessisti e razzisti contro Monica Patino Gomez, candidati entrambi a Firenze, questa volta tocca ad Antonio Mazzeo, candidato nel collegio di Pisa, reo di non essere 'puro pisano'. Non accettiamo più questo odio propagandato da chi ha paura di confrontarsi in maniera aperta e civile. Piena solidarietà ad Antonio e a tutti i candidati che devono subire offese sul web e nella vita". Così, Simona Bonafè, segretaria del PD toscano sugli insulti social rivolti ai candidati Pd nelle ultime settimane.