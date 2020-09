Savino Del Bene alla carica per la ripresa contro Monza

Don’t stop me now cantava Freddy Mercury insieme ai suoi Queen e lo stesso titolo potrebbe rappresentare il periodo che sta vivendo la Savino Del Bene Volley di Massimo Barbolini.

Infatti, dopo la vittoria contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia, la squadra del patron Nocentini tornerà in campo domani alle 18.00 contro la Saugella Monza. Il PalaRialdoli sarà, quindi, teatro del primo big match di stagione in Lega Volley Femminile.

La vincitrice strapperà il biglietto per la Final Four di Vicenza (Semifinale in programma sabato), dove si troverà a giocare con l’Imoco Conegliano.

Le ragazze di Barbolini, seppur senza Lia Malinov recentemente operata al ginocchio destro, cercheranno di continuare il cammino in Supercoppa esprimendo il buon livello di gioco già visto sabato sera.

EX E PRECEDENTI – Nella formazione brianzola milita Floortje Meijners che ha vestito la maglia della Savino Del Bene nella stagione 2016-2017 e Giulia Carraro, palleggiatrice scandiccese nella scorsa stagione. Sono dodici le sfide disputate tra le due società con la Savino Del Bene Scandicci che ha vinto nove volte, contro le tre vittorie di Monza. L’ultimo incontro in terra toscana si è svolto il 9 Febbraio scorso e Scandicci uscì sconfitta per 2-3.

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI - "La squadra deve lavorare tanto, come tutti, abbiamo ripreso da poco dopo cinque/sei mesi. E’ importante non sbagliare, senza dare niente agli avversari. Monza è una delle migliori squadre del campionato ed è già al completo. Loro hanno faticato con Cuneo ma ci sta perché siamo all’inizio e non è facile. Ci vuole pazienza, l’ho detto anche alle ragazze, non è facile trovare continuità. Questa si trova oltre che in allenamento nel gioco. Adesso c’è modo di giocare, ma quando inizia il campionato sarà tutta una partita”.

LE AVVERSARIE – La Saugella Monza potrebbe giocare con Orro opposta a Van Hecke, Orthmann e Begic in banda, Heyrman e Danesi (Squarcini) al centro con Parrocchiale come libero.

IN TV - La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Saugella Monza sarà trasmessa gratuitamente sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Fonte: Savino Del Bene Volley