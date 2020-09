Sorelle uccise a Marina di Massa: sotto esame il pioppo caduto

Si torna a parlare della tragica vicenda di Marina di Massa. L'albero caduto sulla tenda dove dormivano le due sorelle avrebbe avuto dei problemi, stando ai tecnici. Il pool di esperti della stazione meteo di Meteo Apuane affermano che il vento è stato forte ma non tale da far franare il pioppo. In quella circostanza, due bimbe di 3 e 14 anni sono state uccise dalla caduta dell'albero.

Il pioppo avrebbe avuto dei problemi, stando anche a quanto riporta La Nazione. Lo afferma anche Pierfrancesco Malandrino, dottore forestale e arboricoltore, consulente degli Aeroporti di Roma. Pare che l'albero non fosse saldamente ancorato al terreno.

La Procura di Massa ha aperto un'inchiesta ma, al momento, il titolare del campeggio è stato informato solo dell'autopsia e dell'accertamento sulla pianta. Inoltre è stato interrogato dai carabinieri come persona informata sui fatti. Si dovrà chiarire se abbia agito con negligenza o meno.