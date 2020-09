Un 48enne è stato arrestato a Pontedera dai carabinieri. Su di lui pendeva la misura cautelare emessa dal gip di Pisa per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il reato si sarebbe protratto per 11 anni, da gennaio 2009 a marzo 2020, come riportato in una nota dei carabinieri. Una volta arrestato dai militari della stazione di Pontedera, è stato trasferito nel carcere 'Don Bosco' di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.