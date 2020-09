Sparito tabernacolo in memoria di Riccardo Magherini

Un gesto sconvolgente quello avvenuto a Firenze, in Borgo San Frediano. Il tabernacolo voluto dalla famiglia di Riccardo Magherini per commemorare il quarantenne ex calciatore della giovanili della Fiorentina, morto durante un arresto da parte dei carabinieri nel marzo del 2014. Il tabernacolo era affisso sulla chiesa del Cestello, di fronte al luogo in cui ha perso la vita. Il fratello di Magherini, Andrea, ha lanciato l'appello: "Se qualcuno avesse visto o fosse a conoscenza è pregato di contattarmi. È una cosa gravissima. Aspetteremo ancora qualche giorno e sporgeremo denuncia contro ignoti. Siamo increduli".