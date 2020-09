Terzo Settore, incontro al Palazzo delle Esposizioni a Empoli

Il Palazzo delle Esposizioni di Empoli ospiterà sabato 5 settembre, alle 10, un nuovo incontro sul Terzo Settore, organizzato dal Comune di Empoli.

A promuoverlo l’assessore all’associazionismo che invita a questo appuntamento tutte le realtà empolesi che già parteciparono a un paio di seminari sullo stesso argomento mesi fa.

Da inizio marzo non si era più parlato della riforma del terzo settore. L’assessore ha spiegato di voler cercare di capire insieme a che punto siamo arrivati e quali saranno i cambiamenti che le associazioni dovranno affrontare nel futuro prossimo. In questo periodo di Covid tutti hanno potuto toccare con mano l'importanza del mondo associazionistico che si è dimostrato una componente fondamentale nell'affrontare l'emergenza. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è aprire la nuova stagione continuando ad accompagnare il mondo delle associazioni come è stato fatto da molti mesi a questa parte in questo periodo di cambiamento.

L’introduzione sul terzo settore e sulle ragioni della riforma sarà ancora affidata all’avvocato Pierluigi Maienza: «La legge della Regione Toscana sul Terzo Settore costituisce un riconoscimento normativo che premia una serie di esperienze positive costruite nel corso degli anni in Toscana che hanno visto il Terzo settore come un alleato fondamentale delle amministrazioni pubbliche nella costruzione di risposte immediate e concrete ai bisogni della comunità. Tra le finalità della legge, in particolare, vi sono quelle di configurare il ricorso alla co-programmazione e co-progettazione come modalità fisiologiche di relazione fra P.A. e terzo settore nonché di dare rilevanza anche agli enti senza fine di lucro non iscritti al Registro Unico in modo da valorizzare ogni espressione di pluralismo sociale e della sua capacità di creare reti e forme di collaborazione».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa