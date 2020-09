Incidente per un bambino di 2 anni a Vada. Il piccolo è caduto accidentalmente dal sedile anteriore della bicicletta in un camping e ha perso i sensi. Avrebbe sbattuto la testa a terra riportando un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti Croce rossa di Donoratico, e pubblica assistenza di Cecina. Il bambino si è poi ripreso e non sarebbe grave.