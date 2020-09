Abbatte cinghiali dall'auto senza autorizzazione, denunciato

Un bracconiere di sessanta anni è finito nel mirino dei carabinieri forestale a Leccio (Calenzano). L'uomo era autorizzato alla caccia al daino ma pasturava i cinghiali per poi abbbatterli dalla macchina. Il sessantenne è stato quindi denunciato per caccia con mezzi vietati e multato.

I militari sono stati avvisati tramite segnalazione da alcuni residenti in zona, che di notte udivano spari. Sono andati sul posto e hanno visto il sessantenne in auto intento a imbracciare una carabina. L'uomo ha dichiarato di svolgere la caccia al daino, ma non ha saputo spiegare la presenza della pasturazione, vietata per la caccia. Ha in seguito ammesso che era una copertura per portare un'arma al seguito e abbattere i cinghiali.