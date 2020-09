Alloro tricolore per il Moto Club La Rocca nell'E-Bike Cross di Bovolenta

Il crossdromo internazionale “Vinicio Rosadi” di Castiglione del Lago ha ospitato sabato e domenica scorsi il secondo round del Campionato Italiano Motocross Prestige e 125 Junior 2020. Il circuito umbro, caratterizzato da fondo duro e veloci saliscendi, ha offerto condizioni climatiche variabili il sabato mentre domenica, a causa di un violento nubifragio abbattutosi in nottata sulla zona, ha trasformato il tracciato rendendolo particolarmente impegnativo.

In gara anche i piloti del Moto Club La Rocca Asd, con Manuel Iacopi (MC La Rocca – Yamaha) che ha chiuso il weekend al nono posto assoluto dopo aver portato a termine le due manche finali della classe Elite MX1, prima 12° e poi 8°, occupando così l’11ma posizione in graduatoria di campionato.

Sfiora la top ten Nicola Salvini (MC La Rocca – Husqvarna) con il 12° posto in classe 125 Junior e in campionato, dove finisce le due manche rispettivamente 11° e 10°.

Diciassettesima posizione nella 125 Junior per Tiberio Mazzantini (MC La Rocca – Ktm), che purtroppo somma un ritiro in gara due all’ottimo settimo posto fatto registrare nella prima manche, trovandosi così, adesso, in 17ma posizione in graduatoria di campionato.

Giornata negativa per Edoardo Dazzi (MC La Rocca – Husqvarna) nella 125 Junior, costretto a rimandare tutto al prossimo appuntamento casalingo del 13 settembre a San Miniato.

Molto proficua la trasferta dei ragazzi impegnati nel quarto e penultimo round del Campionato E-Bike Cross sul circuito di circa 700 metri allestito a Bovolenta.

Eccellenti notizie arrivano non solo dalla vittoria della gara Open del veterano crossista, oggi apprezzato team manager, Riccardo Boschi (MC La Rocca – Fantic Motor), ma anche dalla conquista in anticipo del titolo nazionale 2020. Riccardo ha chiuso le due manche di Bovolenta secondo e primo, aggiudicandosi anche la prova padovana e l’alloro grazie alla matematica certezza.

Roberto Fabbri (MC La Rocca – Fantic Motor) fa sue le due manche Over 35 sale ancora in campionato EX1 Over 35 che lo vede proiettato come favorito verso la conquista del titolo tricolore 2020.

Sfiora il podio Under 35 Giuliano Boschi (MC La Rocca – Fantic Motor) dopo aver chiuso le due finali al secondo e al quarto posto, occupando adesso la quinta posizione in campionato

italiano.