Controllori gli chiedono biglietto, lui li aggredisce: denunciato un 20enne

Due controllori gli chiedono il biglietto, lui li aggredisce, costringendo il conducente a fermare l'autobus e ad intervenire. È accaduto a Firenze, su un bus Ataf che transitata in piazza Puccini. L'uomo, un 20enne, è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. Proprio l'autista del mezzo è rimasto ferito lievemente nella colluttazione ed è stato trasportato al pronto soccorso.

Torselli (capolista FdI): "Solidarietà all'autista e i controllori. E' un diritto lavorare in sicurezza"

"Esprimo profonda solidarietà all'autista e i controllori Ataf che questo pomeriggio sono stati aggrediti in Piazza Puccini da un 20enne egiziano. E' l'ennesima aggressione ai danni dei lavoratori della società di trasporti, non è accettabile che il problema dell'incolumità dei dipendenti Ataf non sia ancora stato affrontato dal centro-sinistra. E' chiaro che i governi che si sono succeduti a Palazzo Vecchio e alla Regione non sono più in grado di garantire l'incolumità dei lavoratori. La questione sicurezza esiste, è inutile nascondersi dietro a un dito, ed è connessa all'arrivo incontrollato di cittadini extracomunitari: politica sempre avallata dalla sinistra". E' quanto affermato da Francesco Torselli, capolista di Fratelli d'Italia a Firenze per il Consiglio Regionale, dopo aver appreso dell'aggressione di un autista e di due controllori Ataf in piazza Puccini.