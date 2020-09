Coronavirus, tutti negativi per Use Scotti Rosa e Use Computer Gross

La squadra femminile di A1 dell’Use Scotti Rosa ed i giocatori della squadra maschile dell’Use Computer Gross che milita nel campionato di Serie B sono stati sottoposti ai test sierologici presso LEA (Laboratori di Analisi Empolese) del Gruppo Dottor Bartolini. Oltre a giocatori e giocatrici sono stati sottoposti ad analisi per il coronavirus anche tutto lo staff tecnico, sanitario ed amministrativo. E sono risultati tutti negativi. Come società abbiamo scelto la strada della massima sicurezza con il rispetto rigoroso dei protocolli previsti dalla Fip anche quando sono apparsi non molto comprensivi come il divieto di utilizzare gli spogliatoi e le docce, mentre per altre discipline o nelle palestre private questo uso è ammesso.

Per eventuali informazioni si può contattare il laboratorio LEA allo 0571 -710487 o tramite la mail emergenza.covid@laboratorioempolese.it

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa