Divieto incontri nei circoli, Cosentini: "Si impedisce il confronto"

“Il confronto e la conoscenza diretta arricchiscono sempre. Sono la base per prendere decisioni ponderate e non calate dall’alto. L’ascolto ed il rispetto sono i principi fondamentali sui quali è fondato da sempre l’impegno che metto a servizio della mia comunità. Che altro dire? Dispiace quando, al contrario, si alzano muri e si impedisce ai cittadini di poter conoscere il pensiero degli altri. Io in tutta la mia vita non credo di aver mai alzato muri, non credo di aver mai portato i toni del confronto all’eccesso e soprattutto ho sempre rispettato tutti nelle idee e nei valori, anche i miei avversari politici. Io non cambierò”. Così Leonardo Cosentini candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali sulla decisione dei circoli Arci di vietargli di fare incontri con i cittadini all’interno dei loro spazi a Cascina.

Fonte: Ufficio Stampa