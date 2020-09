Enrico Sostegni (Pd) al mercato a Empoli, a Montespertoli si parla di scuola

Giovedì 3 settembre dalle 10 alle 12.30 Enrico Sostegni, candidato capolista al consiglio regionale nel collegio Firenze 3, sarà al mercato settimanale di Empoli per incontrare i cittadini.

Alle 20 al circolo di Petroio si terrà un aperitivo, offerto per gli under 30, in compagnia di Francesca Giannì, candidata al consiglio regionale.

Una serata, la prima delle tante programmate dal Pd di Vinci in questo settembre, organizzata dai Giovani Democratici di Vinci per stare insieme ma soprattutto per parlare dei temi caldi di questa campagna elettorale e delle idee che Giannì ha per la Regione. Verrà, inoltre, dato molto spazio al confronto e alla discussione fra i partecipanti.

Venerdì 4 settembre

Alla Festa de L’Unità di Montespertoli alle 18.30 dibattito sul tema della scuola, si parlerà della ripartenza con Enrico Sostegni, Francesca Giannì e Bianca Anna Masoni, candidati al consiglio regionale.

Modererà l’incontro Giulia Pippucci, presidente del consiglio comunale di Montespertoli.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Conferenza delle donne democratiche Empolese Valdelsa.

Bianca Anna Masoni parteciperà alle 21.30 all’incontro con Valerio Fabiani, vicesegretario del Pd Toscana a Limite Dem, presso la Taverna dei Meli di Limite sull’Arno.

Alla Festa de L’Unità di Castelnuovo d’Elsa alle 20.00 una cena insieme ai due candidati Francesca Giannì e Enrico Sostegni

Sabato 5 settembre

Enrico Sostegni parteciperà la mattina al convegno per fare il punto sulla riforma del terzo settore, che si terrà al palazzo delle Esposizioni di Empoli. Nel pomeriggio, dalle 16 in poi sarà in centro a Empoli per un volantinaggio.

