Ferrovie, Fedeli (IV): "Trasporto nel Cuoio da migliorare"

"Il territorio del comprensorio del Cuoio è esattamente al centro della Toscana, vi passano tutte le grandi vie di comunicazione, FIPILI e Ferrovia, e il Turismo potrebbe essere un settore strategico per dare lavoro a moltissime persone. Ecco perché il tema trasporto ferroviario deve essere una delle nostre priorità. È incredibile, dice Leonardo Fedeli, candidato per Italia Viva alle regionali e amministratore che viene dal mondo dell'impresa, che il territorio che sta nel mezzo all'entroterra e alla costa sia praticamente abbandonato a sé stesso. Chi fa il pendolare sa benissimo a cosa mi riferisco. Abbiamo due stazioni depotenziate, San Miniato - Fucecchio e San Romano - Montopoli in Val d'Arno - Castelfranco di Sotto - Santa Croce sull'Arno, mentre gli altri territori ne hanno almeno una principale di riferimento. Oggi la situazione comprende infatti due fermate intermedie tra Pisa e Firenze, ovvero Empoli e Pontedera, dove ogni 2 0 minuti parte un treno per collegare un capo all'altro del territorio. Il Cuoio, nel mezzo tra Pontedera ed Empoli, deve diventare una terza fermata intermedia. E’ necessario quindi mantenere entrambe le stazioni ferroviarie, ma almeno una delle due dovrà diventare la stazione di riferimento, con più corse rispetto all'altra, con adeguati servizi, ad oggi mancanti, come parcheggi e una rete di bus migliorata che la colleghino maggiormente con il territorio, facendola così competere con quella di Pontedera e di Empoli: è un obiettivo assolutamente raggiungibile, si può fare".

Leonardo Fedeli, Italia Viva