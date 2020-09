Certaldo saluta Fiorenzo Li Volti, il preside va in pensione

C’era tutta la Giunta comunale al completo per la serata di saluto a Fiorenzo Li Volti, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Certaldo che è andato in pensione concludendo a Certaldo la propria carriera. Al Comprensivo certaldese Li Volti si era affacciato come reggente nell’anno scolastico 2014/2015, poi dal 2016/2017 il trasferimento definitivo fino a quest’anno.

L’amministrazione comunale lo ha salutato omaggiandolo con un volume fotografico su Certaldo e con una pergamena di ricordo.

“Ringraziamo il professor Fiorenzo Li Volti, per la lunga e proficua collaborazione che ci ha dato – ha detto il sindaco Giacomo Cucini – collaborazione sulla quale abbiamo potuto contare durante tutta la sua presenza come Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Certaldo. In questi anni ha condiviso con noi l’impegno a permeare dei valori della democrazia repubblicana le attività educative, grazie soprattutto ai progetti sulla memoria storica, sulla legalità e lo sport, agli gemellaggi europei e alle altre iniziative che hanno visto collaborare scuola e amministrazione. Uno straordinario impegno lo ha visto infine protagonista, insieme a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo, durante l’emergenza causata dal Covid-19, per far sì che nessun alunno rimanesse indietro. Anche per questo l’amministrazione comunale rivolge a lui con gratitudine un saluto per la conclusione della sua carriera professionale ed i migliori auguri per il suo futuro”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa