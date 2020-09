Incendio al Palazzo comunale di Casalguidi, colpa di un corto circuito

Incendio al municipio di Casalguidi nel comune di Serravalle Pistoiese. Non si è trattato di un atto vandalico o di un gesto politico ma di un corto circuito che alle 22.30 di ieri, martedì 1 settembre, ha portato alle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco di Pistoia e il sindaco Piero Lunardi. "Il quadro elettrico generale dell’edificio è andato completamente distrutto, pertanto stiamo già lavorando per trasferire in una sede provvisoria gli uffici. La sede di Casalguidi resterà ovviamente chiusa fino a data da destinarsi", spiega il primo cittadino in un post su Facebook. Il Comune è diviso tra due sedi, a Serravalle in piazza Garibaldi e a Casalguidi in piazza Gramsci.