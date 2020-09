Incidente nella notte tra due auto a San Romano, tre feriti

Scontro tra due auto a San Romano di Montopoli, tra via della Pace e via Cavour in zona Stazione. Ieri sera, poco prima delle 22, una Lancia Ypsilon e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente all'incrocio tra le due vie. Si contano tre feriti, tra cui un 47enne. Per i soccorsi sono state inviate tre ambulanze delle Pubbliche Assistenze di Montopoli e Fucecchio e della Croce Rossa di Ponte a Egola. I rilievi erano in carico ai carabinieri.