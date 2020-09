Macellazione irregolare a Castelfiorentino, multa da oltre 6mila euro

Due sopralluoghi in un allevamento di ovini a Castelfiorentino hanno portato a scoprire un'attività di macellazione clandestina di ovini e caprini. I carabinieri forestali hanno denunciato l'allevatore per macellazione clandestina e sono stati elevati verbali per 6mila euro di multa per violazione di norme sullo smaltimento di sottoprodotti di origine animale. Anche la sezione veterinaria dell'Asl Toscana Centro ha elevato sanzioni per la mancanza di tracciabilità degli animali.

Secondo quanto affermato da una nota dei carabinieri forestali di Empoli, nel primo sopralluogo all'esterno (il proprietario era assente) sono stati notati 15 tra ovini e capre, un cane maremmano legato alla catena e altri animali da cortile. Solo qualche esemplare di ovini e capre era dotato di marche auricolari. In giro erano presenti resti ossei e tracce di macellazione (zampe, testa, pelle dell'animale) riconducibili a macellazione.

Il secondo sopralluogo è avvenuto alla presenza dell'allevatore. Il numero di esemplari animali era diminuito e lo stesso uomo ha confermato di aver macellato gli animali per consumo alimentare. Chi macella in luoghi diversi da stabilimenti autorizzati rischia multe, salvo per uso domestico. La macellazione a domicilio però deve essere comunicata al servizio veterinario Asl 72 ore prima della macellazione con successiva visita sanitaria dei visceri macellati; la violazione è sanzionata amministrativamente. Ai militari risultava tuttavia essere avvenuto l’abbattimento di una mucca presso l’allevamento, con successiva vendita della relativa carne.