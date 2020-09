Montespertoli pronta per la festa della Rificolona

Lunedì 7 settembre in piazza del Popolo a Montespertoli si svolgerà la tradizionale festa della Rificolona. Anche quest'anno i bambini, oltre a portare la propria rificolona, potranno divertirsi al laboratorio 'Costruisci la tua Rificolona' organizzato dalla Biblioteca comunale Ernesto Balducci. Il laboratorio, completamente gratuito, si svolgerà in due turni per garantire il rispetto di tutte le norme anti-Covid19 (ore

19:00 e ore 21:00). E’ necessaria la prenotazione chiamando il numero 0571/600228 oppure scrivendo a biblioteca@comune.montespertoli.fi.it

entro sabato 5 settembre. La serata sarà allietata dalla sfilata della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi e a tutti i bambini verrà offerto il gelato dalla Coop di Montespertoli.

