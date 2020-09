Morto Philippe Daverio, numerosi i suoi legami con la Toscana

Morto Philippe Daverio, choc nel mondo dell'arte

È morto Philippe Daverio a 71 anni, storico dell'arte, saggista, docente e divulgatore di nota fama. Nato il 17 ottobre 1949 a Mulhouse, in Alsazia, Philippe Daverio giunge in Italia per gli studi universitari: ha infatti frequentato il corso di laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, dove hanno avuto inizio le sue molteplici attività legate all'arte.

La Toscana è stata protagonista delle sue opere e del suo programma tv Passepartout in virtù dell'immenso partimonio artistico. I legami di Daverio con la Toscana sono molteplici: tra gli ultimi il 23 luglio 2018 viene proclamato a Marciana Marina vincitore della quattordicesima edizione del Premio letterario La Tore. A dicembre dello stesso anno fu protagonista di un incontro a Prato sull'artigianato artistico. Nel 2019 presenziò all'inaugurazione di un'opera d'arte in piazza Luchetti a Casole d'Elsa e a un incontro su Fibonacci all'Università di Pisa. Nell'anno delle celebrazioni leonardiane per i 500 anni dalla scomparsa, partecipò a un evento a Livorno sulla mostra di 30 opere di artisti contemporanei ispirati dal Genio.