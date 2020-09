Un sub di 75 anni è annegato dopo un malore nelle acque di fronte l'Isola d'Elba, nella zona della punta di Buzzancone a Capoliveri. L'uomo è stato recuperato da un'imbarcazione per essere trasferito fino a Porto Azzurro. Lì la guardia costiera e il 118 hanno attivato i soccorsi (tra cui l'elisoccorso Pegaso) e un'ambulanza con medico. L'arresto cardiaco dell'uomo era prolungato e la rianimazione purtroppo non ha avuto effetto.