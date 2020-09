Nuovo appuntamento a Poggibonsi con 'Sbaraccando'

Da giovedì 3 fino a domenica 6 settembre l'Associazione Viamaestra organizza la manifestazione Sbaraccando, quattro giorni di shopping a prezzi convenienti con orario continuato dalla per 10 alle 20.

Per l’occasione i negozi aderenti realizzeranno un mercatino con tanto di banco allestito all’esterno della propria attività, proponendo la loro merce a prezzi incredibilmente convenienti. Anche questa iniziativa rientra nel calendario del Centro Commerciale Naturale Viamaestra patrocinato dal Comune di Poggibonsi e sostenuto dalle Associazioni di Categoria.

Queste le parole di Sandra Meniconi Presidente dell’Associazione Viamaestra “ anche quest’anno nonostante sia stato un anno particolare ci siamo impegnati nell’organizzazione di questa manifestazione che e’ senza dubbio fiore e’ all’occhiello della nostro programma perché richiama in centro molti visitatori non solo della nostra città ma anche dalle zone limitrofe; anche per questa edizione potrete trovare sui banchini delle nostre attività delle ottime occasioni; quest’anno più che mai ci piace sottolineare l’importanza di fare shopping all’aria aperta e con l’occasione mi piace sottolineare che tutte le nostre attività partecipanti seguiranno le norme anti Covid per garantire uno shopping in sicurezza. In ultimo vorrei ringraziare la Frates Poggibonsi per la collaborazione all’evento e l’importanza della sinergia di tutte le attività del territorio. Vi aspettiamo in centro per una bella passeggiata e un po’ di shopping”.

