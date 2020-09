Open day al Cam, ripartono i corsi di musica

Riparte la musica al Centro Attività Musicale di Empoli, membro dell’associazione Italiana Scuole di Musica, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Empoli, con l’apertura delle iscrizioni ai corsi musicali per l’anno scolastico 2020/2021. I corsi sono tenuti da professori diplomati e laureati dei Conservatori italiani ed europei e/o affermati musicisti professionisti.

QUANDO ISCRIVERSI E DOVE - Fino al 12 settembre 2020, sarà possibile rivolgersi direttamente alla segreteria nella sede di Via Paladini, 40, ex ospedale, aperta tutti i giorni con orario 10 -12 e 17 – 19. I corsi cominceranno lunedì 14 settembre 2020 e sabato 5 settembre si terrà un ‘Open day’, dalle 16 alle 19, solo su prenotazione da effettuare su whatsapp o telefono: 331 5309112, 3478857412.

QUALI SONO I CORSI MUSICALI - Sono previsti corsi di musica classica, rock e jazz, con orario pomeridiano per bambini e ragazzi ed orario serale per adulti.

L’offerta formativa complessiva prevede la lezione di strumento individuale affiancata dalla lezione teorica di gruppo e da quella di musica d’insieme.

Per i ragazzi più motivati sono previsti corsi professionalizzanti che prevedono la supervisione dei professori del Conservatorio Statale “L.Cherubini” di Firenze, con cui il CAM ha stipulato una convenzione per la fascia pre-accademica.

MISURE ANTI CONTAGIO - Il CAM si è dotato di un protocollo di sicurezza in linea con le vigenti norme di prevenzione contro il Covid19, peraltro già attuato negli scorsi mesi di giugno e luglio. In particolare saranno curati l’accesso ai locali, l’igienizzazione delle aule e della strumentazione e la costante areazione dei luoghi di lezione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa