Prestito bibliotecario a domicilio a Montespertoli, servizio gratuito

La Biblioteca comunale 'E. Balducci' di Montespertoli attiverà nel mese di settembre il prestito a domicilio di libri, CD e DVD che verranno recapitati direttamente a casa delle persone non autosufficienti, disabili o impossibilitate, anche soltanto temporaneamente, a recarsi in Biblioteca. Ricordiamo che, a causa dei lavori di ristrutturazione del Centro culturale 'Le Corti', la Biblioteca è stata trasferita al Centro per la Cultura della Vite e del Vino 'I Lecci', via Lucardese 74.

Il servizio è gratuito e verrà attivato previo colloquio con lo Staff della Biblioteca per verificare effettivamente lo stato di difficoltà. Per attivare il servizio e richiedere il materiale è necessario contattare la Biblioteca al numero 0571/600228 durante l'orario di apertura (lun-ven 15-19 e sab 10-12) oppure mandare una mail a biblioteca@comune.montespertoli.fi.it oppure compilare il seguente modulo https://rebrand.ly/PrestitoDomicilioMontespertoli

Lo Staff della Biblioteca fornirà tutte le informazioni necessarie, concordando orario e modalità. La consegna del materiale richiesto è prevista entro una settimana dalla prenotazione ed il servizio, svolto da volontari del Servizio Civile Nazionale, è gratuito. Con la riapertura della sezione Bambini e Ragazzi della Biblioteca al Centro per la Cultura della Vite e del Vino 'I Lecci', via Lucardese 74, torna la possibilità di usufruire delle aule studio - una allestita all'esterno e una allestita all'interno. Al fine di rispettare le normative anti-Covid19 è necessario prenotare il posto contattando la Biblioteca.

E' possibile prendere in prestito anche i libri per adulti chiamando la Biblioteca e ritirando i volumi richiesti presso la Sede temporanea. È possibile verificare da casa la disponibilità dei materiali da prendere in prestito collegandosi al catalogo online (http://reanet.comperio.it).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa