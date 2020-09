Regionali, l'ex presidente Chiti al csx: "Per vincere bisogna parlare ai progressisti, non conquistare il centro"

"Bisogna introdurre tre correzioni". Vannino Chiti, ex presidente della Regione Toscana per il Pds, parla al centrosinistra e invita a un cambio di passo pur convinto che "ci siano tutte le condizioni per vincere".

"In Toscana - ha detto Chiti a Radio Radicale - bisogna parlare soprattutto all'elettorato progressista, quello di centro-sinistra: l'idea un po' libresca che si debba conquistare il centro non mi ha mai convinto, e secondo me questa potrebbe farci sbandare. Poi bisogna incalzare fortemente la candidata della Lega che ha votato nel Parlamento Europeo contro provvedimenti che danno risorse per lo sviluppo e per la sanità a che ora bisogna realizzare e infine i candidati debbono fare i candidati della coalizione, dei partiti della coalizione, perché se la campagna elettorale si presenta come una specie di campagna elettorale, di quartiere in cui ognuno si guarda i piedi anziché parlare dei temi generali, della proposta programmatica comune, del candidato presidente della coalizione, è un grande errore".