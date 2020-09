Riaprono i nidi di Montespertoli dopo gli incontri sulle nuove regole

Da lunedì 7 settembre riapre il nostro nido d'infanzia 'L'Aquilone' ed oggi ha riaperto le porte ai nuovi iscritti anche il nido convenzionato 'Il Paese dei Balocchi'.

Poter accogliere di nuovo nei nostri servizi educativi i bambini è molto importante per tutti e ringrazio per il grandissimo lavoro svolto gli uffici del Comune, tutte le educatrici e l'Assessore all'Istruzione Daniela Di Lorenzo.

In questa settimana sono stati organizzati diversi momenti di incontro con i genitori e le educatrici per condividere le nuove regole e i nuovi protocolli necessari e fondamentali per riprendere le attività educative in totale sicurezza.

E' stato potenziato il personale educativo e questo permetterà una gestione dei bambini in piccoli gruppi mantenendo così al minimo livello le interazioni tra più bambini e personale ma salvaguardando allo stesso tempo la socialità e le relazioni con figure di riferimento stabili.

Le entrate saranno scaglionate e solamente una persona, indossando ovviamente la mascherina, potrà entrare per accompagnare o riprendere il bambino. I giochi e le stanze saranno igienizzati in maniera frequente e gli spazi saranno rivisti in base alla capienza.

Rispettiamo tutti, sempre e in ogni occasione le regole che insieme ci siamo dati, solo così i bambini giocheranno di nuovo insieme in un clima di sicurezza e di qualità frutto dell'alleanza educativa che da senpre contraddistingue i nostri servizi alla prima infanzia.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa