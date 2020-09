Ristrutturazione Franchi, Marcheschi (Fdi) : "Recuperare il tempo perso"

Dichiarazione del Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) dopo che, nella notte, è stato votato l’emendamento “sblocca stadi” con esito positivo. Adesso ci sono ampi margini per la ristrutturazione del Franchi.

“Il progetto va fatto subito dalla proprietà o dal Comune, si deve spingere sull’acceleratore per verificare la fattibilità. La politica ha fatto il proprio dovere, con buona pace dei 5stelle e dei loro continui no alle grandi opere, e Fratelli d’Italia ha svolto il ruolo di protagonista. Con l’emendamento “sblocca stadi” finalmente è stato raggiunto un traguardo significativo nell’interesse di cittadini e tifosi –dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Dopo anni, e dopo ritardi attribuibili al duo Renzi-Nardella, diamo risposta a un’esigenza che Firenze aveva da troppo tempo: consentire la ristrutturazione degli stadi senza vincoli irragionevoli, in tempi rapidi e con procedure certe. Adesso non ci sono più alibi, il restyling dello stadio Franchi deve diventare prima progetto e poi realtà. E con il Franchi verrà riqualificata l’intera area di Campo di Marte”.

