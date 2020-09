Sanità, Galletti (M5S): "Basta balzelli occulti. Subito posteggi gratis e cup unico regionale"

“È ora di finirla con i balzelli occulti in sanità. Il nostro sistema sanitario deve essere pubblico e gratuito. Uno degli effetti collaterali della scelta di Rossi e Saccardi di realizzare 4 nuovi ospedali in project financing è stato quello di privatizzare i servizi non ospedalieri. Risultato: tutti i posteggi a ridosso dei presidi ospedalieri sono diventati a pagamento e questo pesa sulle tasche dei cittadini costretti a esami e visite di routine. È ora di smetterla di lucrare sulla malattia”.

Così Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 stelle.

“L’altro balzello insopportabile è quello del Cup telefonico che continua ad essere a pagamento in molte parti della Toscana. Renderlo gratuito sarà una delle nostre priorità, ma non basta. È essenziale che, a prescindere dalla Asl e dal call center di riferimento, tutti gli operatori si appoggino a un sistema unico a livello regionale: oggi attraverso ciascun Cup si possono prenotare visite o esami in strutture distanti al massimo 10 km. È il momento di mettere in rete l’intera offerta sanitaria in un unico database e consentire, a chi avesse urgenze particolari e possibilità di spostarsi, di poter prenotare la propria prestazione in tutta la Toscana. In questo modo , anche le attese si ridurrebbero e distribuirebbero sull’intero territori